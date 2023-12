Slovacchia: sindacato autotrasportatori Unas annuncia blocco valico a frontiera con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli autotrasportatori slovacchi (Unas) ha avviato il blocco del valico di Vysne Nemecke-Uzhhorod al confine con l’Ucraina. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. Il blocco è partito alle 15 di oggi pomeriggio allo scopo di protestare contro la concorrenza degli autotrasportatori ucraini. I camionisti slovacchi, infatti, lamentano gli effetti della sospensione – dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina – di un sistema di permessi che regolava la circolazione dei colleghi di oltreconfine in territorio europeo. Il blocco proseguirà a oltranza e i manifestanti si riuniranno lunedì prossimo per decidere come procedere in base all’esito dei negoziati dei ministri dei Trasporti europei a Bruxelles. (Vap)