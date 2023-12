Roma: abusava di aspiranti attrici, finto regista condannato a 11 anni e 9 mesi di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abusava sessualmente di ragazze che circuiva con la scusa di farle fare dei provini per il cinema. Oggi, il finto regista C.M. è stato condannato dalla V sezione penale del tribunale di Roma a 11 anni e 9 mesi di carcere per violenza sessuale aggravata. Una condanna ancora più pesante di quella sollecitata dalla procura a 9 anni. I fatti, secondo quanto ricostruito dalla pubblica accusa, si sarebbero svolti tra il 2019 e il 2020 e le vittime sarebbero state 8 ragazze. ”Fingendo di essere il regista incaricato” da una società inesistente “per effettuare un casting di film, si attribuiva un falso nome e una falsa qualità professionale, traendo in inganno le vittime e costringendole con violenza a subire atti sessuali’’. Dodici le denunce che hanno innescato l’indagine e tutte quante raccontano la strategia, sempre la stessa, adottata dal finto regista per approfittare delle giovanissime: le incontrava prima in un luogo pubblico, poi le convinceva a provare la scena a casa.(Rer)