Cop28: Sanchez, porre obiettivi climatici al centro delle politiche economiche e fiscali

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha evidenziato la necessità di "porre gli obiettivi climatici al centro delle politiche economiche e fiscali, sviluppare mercati del carbonio solidi, affrontare i problemi del debito e aumentare lo spazio fiscale per i Paesi più vulnerabili". Lo ha fatto nel suo intervento alla sessione della Cop28 di oggi a Dubai. Sanchez ha sottolineato l'importanza di lavorare sulla tassazione internazionale e sulla creazione di ambienti favorevoli alla promozione degli investimenti, dell'innovazione e della cooperazione climatica. In questo contesto, Sanchez ha annunciato un nuovo contributo di 20 milioni di euro per il nuovo fondo per le perdite e i danni, che andrà a integrare i fondi annunciati al Climate Ambition Summit di New York e i 5 milioni di euro già approvati per l'implementazione della Rete di Santiago. Per quanto riguarda la deforestazione, il presidente Sanchez ha annunciato che quest'anno la Spagna stanzierà due milioni di euro per il progetto di obbligazioni ecosostenibili e socialmente responsabili Amazonia Siempre. "La Spagna ha già aumentato il suo impegno di riduzione delle emissioni di gas serra al 56 per cento e l'obiettivo di energia rinnovabile nella produzione di elettricità all'81 per cento con l'obiettivo di chiudere la nostra ultima centrale a carbone entro il 2025". (Spm)