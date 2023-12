Turismo: progetti di collaborazione con la Tunisia, incontro in Confcommercio Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tavoli di lavoro per lo sviluppo, con la Tunisia, di progetti di collaborazione nel turismo, nella ristorazione, nei servizi: di questi temi si è discusso oggi a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano, nell'incontro fra una delegazione della Confcommercio milanese con il Ministro del Turismo Daniela Santanché e una delegazione della Tunisia con il Ministro del Turismo tunisino Moez Belhassine. La delegazione di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza era composta dal presidente milanese e nazionale dei pubblici esercizi (Epam e Fipe) e vicepresidente vicario Confcommercio Lino Stoppani; dal vicepresidente di Confcommercio MiLoMB per l'internazionalizzazione, vicepresidente Confcommercio e presidente di Aice (Associazione italiana commercio estero) Riccardo Garosci; dal presidente di FTO (tour operator) Franco Gattinoni e dai presidenti di Federalberghi Milano e Lombardia Maurizio Naro e Fabio Primerano. All'incontro ha partecipato il parlamentare Luca Squeri, componente della X Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati. (Com)