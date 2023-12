Camera: 6 dicembre informativa Crosetto su aiuti umanitari in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 6 dicembre, alle ore 16:15, in Aula alla Camera, informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative del ministero della Difesa in merito alla crisi in Medio Oriente, con particolare riferimento alla presenza di assetti navali nella zona e all'invio di aiuti umanitari. Lo rende noto Montecitorio.(Com)