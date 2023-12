Speciale scuola: assessore Lazio, porte aperte a studenti, Ex Civis "pasticcio brutto" Giunta Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preoccupazione degli studenti che in queste ore hanno occupato lo stabile ex Civis, che ospita lo storico teatro De Filippo e uno studentato abbandonato da circa 400 posti, sono comprensibili. Lo ha dichiarato l'assessore al Lavoro, all'Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni. "Resta da sottolineare, che non è attraverso le occupazioni che si risolvono le criticità in atto, ma con il dialogo e con scelte che, come assessorato e come giunta regionale, stiamo definendo per dare risposte concrete all'emergenza alloggi per gli studenti. Quella che riguarda il complesso dell'ex Civis è l'ennesimo pasticciaccio brutto che il governo Rocca ha ereditato dalla giunta targata Zingaretti", ha aggiunto. (Com)