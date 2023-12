Cop28: Sunak, Regno Unito su buona strada verso obiettivo zero emissioni CO2 entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è ancora sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 nonostante i cambiamenti politici. È quanto ha affermato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in riferimento al ridimensionamento di alcune politiche ambientali del Paese annunciate lo scorso settembre. Durante una conferenza stampa al vertice Cop28 in corso a Dubai, Sunak ha affermato che "continueremo a fare più degli altri" e che il Regno Unito è "ancora sulla buona strada" per raggiungere gli obiettivi zero emissioni entro il 2050. Il primo ministro britannico ha anche dichiarato che nessuno al vertice Cop28 ha sollevato preoccupazioni riguardo appunto al ridimensionamento delle misure climatiche del Regno Unito. (Rel)