Campania: De Luca, se prezzi aumentano diventa illusorio recupero in busta paga

- Se i prezzi continuano ad aumentare e si costringono i cittadini a pagare privatamente le analisi mediche perché il settore sanità è allo stremo, gli aumenti in busta paga dovuti al taglio del cuneo fiscale saranno illusori. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Dobbiamo vedere come finisce la partita degli aumenti delle bollette dell’elettricità e del gas: se poi aumentano le bollette, se poi tagliano sulla sanità e ti devi pagare le analisi nei laboratori privati, aumentano i prezzi soprattutto dei generi alimentari, anche il recupero previsto dal taglio del cuneo fiscale diventa del tutto illusorio. Stiamo parlando di un recupero che c’è per i dipendenti anche privati per il taglio del cuneo fiscale, che è un recupero reale, 80/90/100 euro mensili”, ha detto De Luca. “Avremo settimane e mesi nelle quali dobbiamo valutare con molta attenzione le decisioni che saranno prese all’atto dell’approvazione della legge di bilancio”, ha sottolineato. (Ren)