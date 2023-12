Medio Oriente: kibbutz Nir Oz annuncia morte ostaggio di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il kibbutz Nir Oz ha annunciato oggi che Ronen Engel, israeliano di 54 anni tenuto in ostaggio dal movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra, è morto. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano "The Times of Israel", la moglie e le due figlie di Engel erano state liberate da Hamas lunedì, 27 novembre. Secondo le fonti, il corpo sarebbe ancora nelle mani di Hamas a Gaza. (Res)