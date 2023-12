Regno Unito: Sunak annuncia 12,7 miliardi di euro d'investimento in parco eolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha annunciato un accordo tra le aziende energetiche emiratina Masdar e tedesca Rwe per investire sino a 11 miliardi di sterline (12,7 miliardi di euro) nel nuovo parco eolico del Regno Unito presso Dogger Bank, nel Mare del Nord. In una conferenza stampa al vertice sul clima Cop28 in corso a Dubai, Sunak ha commentato: "Si tratta di un enorme impulso per le energie rinnovabili nel Regno Unito, poiché crea più posti di lavoro, aiuta ad alimentare tre milioni di case e aumenta la nostra sicurezza energetica". (Rel)