Innovazione: Urso, con prima legge Pmi 2024 rinnoveremo Startup Act, necessita revisione

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Conosco bene il valore dell'ecosistema dell'innovazione e, in particolare, delle startup. Per questo motivo, con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, rinnoveremo lo Startup Act approvato nel 2012 e che a distanza di oltre un decennio necessita di una revisione”. Lo comunica il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio letto alla platea in occasione del 21 esimo Premio Nazionale per l'Innovazione, conclusosi oggi a Milano. “Parimenti stiamo rafforzando il network del trasferimento tecnologico: il Ministero è promotore della creazione di una rete di innovazione diffusa a livello territoriale, attraverso la costruzione di centri di competenza, European Digital Innovation Hub e case delle tecnologie emergenti” ha continuato il ministro nella lettera. Infine, “ho particolarmente apprezzato che in questa edizione attribuirete anche due premi speciali: uno alla miglior startup innovativa sociale e uno alla miglior startup innovativa femminile. Questi riconoscimenti dimostrano che PNICube vuole contribuire, non solo a rafforzare l'ecosistema dell’innovazione, ma si pone come portatore di valori positivi veicolando un messaggio fondamentale: solo curando anche la sostenibilità sociale riusciremo a portare a termine il processo epocale di transizione senza lasciare indietro nessuno” ha concluso Urso. (Rem)