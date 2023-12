Germania: ministri Finanze e Giustizia, rispettare il “freno all'indebitamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca, non deve essere “né abolito né riformato, ma semplicemente rispettato”. È quanto affermano i ministri delle Finanze e della Giustizia della Germania, Christian Lindner e Marco Buschmann, in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Entrambi del Partito liberaldemocratica (Fdp), di cui Lindner è presidente, i due esponenti del governo federale sostengono che la tesi secondo cui lo Stato deve poter contrarre debito per investire è “fuorviante”. Per Lindner e Buschmann, l'applicazione di questo principio in politica di bilancio ha portato alla “pazzia”. Inoltre, il “freno all’indebitamento” è” una conquista costituzionale”. Questo strumento garantisce, infatti, “finanze statali solide, resilienza del bilancio alle crisi e rafforza l’equità intergenerazionale”. È “una storia di successo”, che ha posto “fine alla tendenza al cronico aumento del debito pubblico”, come evidenzia infine Lindner in un messaggio su X a cui allega il contributo redatto con Buschmann per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)