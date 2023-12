Roma: giornata mondiale contro l'Aids, test gratuiti in camper mobili e farmacie della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Test gratuiti per Hiv ed Epatite C. In occasione della giornata mondiale contro l'Aids a Roma unità mobili, farmacie e fondazioni si sono messe a disposizione dei cittadini per effetturare esami gratis su tutto il territorio della Capitale. E tra i camioncini mobili sparsi per la città uno era parcheggiato questa mattina in piazza del Campidoglio. Qui, per tutta la mattinata insieme ai cittadini anche consiglieri e assessori del Comune di Roma si sono "testati". La giornata di esami fa parte del progetto "Facciamolo, rapido e gratuito. Campagna di screening rapido Hiv e Hcv per Roma Capitale", giunto al suo secondo anno e che da ottobre a fine anno mette a disposizione per i test farmacie comunali, presidi e unità mobili di Anlaids, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e Villa Maraini. "Si tratta di una piccolissima puntura su un dito, poche gocce di sangue che vengono inserite in uno stick e in pochi minuti si ha la risposta", ha spiegato il presidente del Consiglio di amministrazione di Farmacap, Enrico Cellentani, presente questa mattina in piazza del Campidoglio. (segue) (Rer)