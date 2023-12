Roma: giornata mondiale contro l'Aids, test gratuiti in camper mobili e farmacie della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i presenti in piazza questa mattina c'erano l'assessore al Turismo, Alessandro Onorato, e i consiglieri capitolini Valeria Baglio e Antonella Melito del Pd, Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista e Ferdinando Bonessio di Europa verde. Presente anche la coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt di Roma Capitale, Marilena Grassadonia. "In caso di positività abbiamo una convenzione con Tor Vergata, e si provvede con una fase di accompagnamento verso la cura - ha sottolineato Cellentani -. Un'ottima iniziativa che consente di curarsi tempestivamente perchè oggi ci si può curare e condurre una vita regolare. Allo stesso tempo si tutelano tutte le persone con cui si entra in contatto. Testiamoci, fa bene a noi e fa bene agli altri". A oggi la campagna conta circa 560 screening ma entro la fine dell'anno è prevista la somministrazione di 5.200 test e si stima la copertura di un totale di 2.600 persone, attraverso gli sportelli, le sedi delle strutture coinvolte e le unità mobili che raggiungeranno i luoghi più sensibili della città. (segue) (Rer)