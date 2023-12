Roma: giornata mondiale contro l'Aids, test gratuiti in camper mobili e farmacie della città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti itineranti attraverseranno tutta Roma e tra i presidi c'è il camper di Villa Maraini parcheggiato fino alle 16 di oggi a Tor Bella Monaca e in Piazza Aldo Moro, di fronte all'università La Sapienza, dove solo questa mattina sono già stati effettuati 160 test. Poi fino a questa notte sarà possibile fare lo screening in piazza del Pigneto e in via di San Giovanni in Laterano, la gay street che affaccia sul Colosseo. Tra gli sportelli disponibili anche quello di Anlaids in via Giolitti e il Circolo Mario Mieli sarà presente alla serata Muccassassina dalle 23 di questa sera in poi. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti sul territorio fino a fine mese altri test day sono previsti domani, nel locale Skyline a San Giovanni dalle 22:30 in poi. A seguire il 5 e 6 dicembre, il 9, 12, 13, 15 e 22 dicembre. Il sito web, rintracciabile al portale in aggiornamento “www.possiamofarlo.it”, riporta tutti i luoghi e gli orari in cui è possibile accedere ai test gratuiti. (Rer)