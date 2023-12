Medio Oriente: Sanchez ribadisce a Gantz che Israele è amico ma deve rispettare diritto umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha ribadito all'ex ministro della Difesa e attuale membro del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, che Israele a è un Paese "socio e amico" ma deve "rispettare" il diritto umanitario internazionale nella sua offensiva militare contro Hamas. Sanchez ha parlato telefonicamente con Gantz, nel suo primo contatto con il governo di Benjamin Netanyahu da quando ieri ha richiamato la sua ambasciatrice in Spagna per consultazioni a causa delle dichiarazioni ritenute "vergognose" del capo del governo iberico. "Ancora una volta, ho condannato gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre", così come il desiderio della Spagna di "rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi", ha spiegato il presidente in un messaggio su X. (Spm)