Regno Unito: Sunak annuncia 1,85 miliardi di euro in investimenti per progetti climatici

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha annunciato 1,6 miliardi di sterline (1,85 miliardi di dollari) di finanziamenti nel Regno Unito per progetti climatici, tra cui energie rinnovabili, innovazione verde e protezione ambientale, "portando avanti lo storico accordo di Glasgow per porre fine alla deforestazione". L'impegno si aggiunge agli 1,6 miliardi di sterline (1,85 miliardi di euro) annunciati al vertice del G20 per il Fondo verde per il clima. "Non possiamo fermare il cambiamento climatico senza la natura" ha dichiarato Sunak parlando alla stampa durante il vertice sul clima Cop28 in corso a Dubai. (Rel)