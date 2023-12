Ucraina-Polonia: concordate misure per sblocco parziale del confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Polonia hanno concordato misure per sbloccare parzialmente i valichi di frontiera. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero dello Sviluppo delle comunità e dei territori dell'Ucraina. A Varsavia si è tenuta una riunione del sottosegretario ucraino per lo Sviluppo delle comunità, dei territori e delle infrastrutture, Serhiy Derkach, e del Segretario di Stato del ministero delle Infrastrutture polacco Rafal Weber. L'incontro è stato presieduto da Jadwiga Emilewicz, commissaria governativa per la Cooperazione allo sviluppo polacco-ucraino e con la partecipazione del ministero delle Finanze e del ministero degli interni della Polonia. Durante l'incontro, le parti hanno concordato una serie di misure, come l'apertura del valico di frontiera Ugrinov-Dolgobichuv per il passaggio di camion vuoti. La decisione ridurrà il carico sugli altri valichi di frontiera. Inoltre, Ucraina e Polonia hanno concordato la creazione di un progetto pilota sulla registrazione per le persone che vogliono attraversare il confine nel punto Nizhankovici-Malchovice. Secondo il ministero dello Sviluppo delle comunità e dei territori ucraino, i due Paesi stanno valutando il progetto di azione per lo sviluppo di valichi di frontiera ucraino-polacche. (Kiu)