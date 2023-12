Lampedusa: Agenzia italiana per Gioventù presenta progetti europei per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia chiamò. Il coraggio di essere protagonisti", questo il titolo della due giorni che si è appena conclusa a Lampedusa e durante i quali l'Agenzia Italiana per la Gioventù, promotrice dell'iniziativa, si è confrontata con i ragazzi dell'isola, tutti coinvolti in attività di formazione. L'agenzia - nata con lo scopo di sostenere i programmi europei Erasmus+, Gioventù e Sport, Corpo europeo di solidarietà - ha deciso di puntare sullo sport come strumento di integrazione sociale, crescita personale e benessere psico-fisico. A trasmettere questi valori, insieme al commissario straordinario dell'Agenzia, Federica Celestini Campanari, e al ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, anche il Sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino; il Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Michele Sciscioli; l'On. Fabio Roscani, membro della Commissione Cultura, scienza e istruzione alla Camera; e la presidente del Consiglio nazionale dei giovani, Maria Cristina Pisani e il vicario generale Arcidiocesi di Agrigento, Don Giuseppe Cumbo. "Sono qui non solo per ribadire quanto lo sport sia importante per il benessere psicofisico e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone di tutte le età, ma soprattutto per lanciare un messaggio forte ai lampedusani: questo Governo è presente e si impegna a offrire sempre maggiori opportunità ai giovani e alle giovani dell'isola. A partire da quelli che praticano e praticheranno lo sport in tutte le sue forme. Le studentesse e gli studenti mi hanno chiesto di poter pensare a un palazzetto dello sport polifunzionale e una piscina, ma anche un aiuto per l'organizzazione delle trasferte fuori da Lampedusa. Ho promesso loro - ha dichiarato Abodi - che faremo la nostra parte, per dare risposte concrete in tempi ragionevoli, collaborando con l'amministrazione comunale e con la Regione Siciliana." (segue) (Com)