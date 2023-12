Lampedusa: Agenzia italiana per Gioventù presenta progetti europei per giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa - fortemente voluta a Lampedusa proprio per sottolineare come le offerte per i ragazzi non conoscano confini - è volta a indirizzare gli studenti verso nuove proposte formative e verso la pratica dello sport, strumenti di inclusione sociale e crescita professionale, in linea con gli obiettivi dei Programmi europei. La manifestazione, che prende il titolo dal libro scritto da Carmelo Lentino, "Tokyo2020, l'Italia chiamò", è stata l'occasione per presentare agli studenti la mostra realizzata con gli acquarelli che rappresentano le medaglie olimpiche conquistate dagli atleti italiani. "Da questa splendida isola abbiamo deciso di lanciare un segnale forte: ossia che le occasioni offerte dall'Unione Europea non hanno limiti e anche i ragazzi lampedusani si devono sentire parte integrante, non solo dell'Italia ma dell'Europa intera. Per questo abbiamo voluto illustrare loro tutte le possibilità che i progetti comunitari propongono. Abbiamo scelto lo sport perché rappresenta da sempre un elemento chiave per il futuro dei giovani, nonché un elemento tanto riconosciuto quanto efficace per trasmettere valori importanti come quello dell'inclusione e l'educazione ad atteggiamenti etici e morali" - ha aggiunto il commissario Celestini Campanari. (segue) (Com)