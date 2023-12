Lampedusa: Agenzia italiana per Gioventù presenta progetti europei per giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un evento che, attraverso workshop e dibattiti formativi voluti per promuovere la partecipazione attiva giovanile e la promozione dello sport, è riuscito a coinvolgere non solo gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Lampedusa ma tutti gli abitanti dell'isola anche grazie all'attenzione particolare che il Ministro ha rivolto in maniera esclusiva a tutti gli isolani confrontandosi anche con le associazioni locali."Noi siamo una terra di frontiera e questa volta a fare da protagonista non è la questione migratoria, ma i giovani di quest'isola che dovrebbero avere gli stessi diritti dei loro coetanei che vivono in altre località italiane e che, invece, si trovano quotidianamente a scontrarsi con i problemi di chi vive su un fazzoletto di terra in mezzo al Mediterraneo. Ringrazio l'Agenzia Italiana per la Gioventù, e in particolare il Commissario Celestini Campanari e il ministro Abodi, per aver organizzato questo appuntamento che ha l'obiettivo di raccontare le possibilità per i giovani nel mondo dello sport e dell'inclusione sociale, nonché di dare ai ragazzi l'occasione di comprendere quali sono le opportunità che offre il Governo e l'Europa" - ha poi concluso il sindaco Mannino. (Com)