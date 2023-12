Serbia: a Banca Intesa il premio banca dell'anno 2023 dalla rivista finanziaria "The Banker"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Intesa, filiale del gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, ha vinto il riconoscimento della rivista finanziaria mondiale "The Banker" come banca dell'anno in Serbia nel 2023. Il premio è stato assegnato sulla base di una serie di indicatori quantitativi aziendali, tra cui l'ammontare del capitale e delle attività, la redditività e il livello dei crediti in sofferenza, ma anche indicatori qualitativi come iniziative strategiche, investimenti nello sviluppo tecnologico e nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi. "Consideriamo il riconoscimento della rivista 'The Banker', uno dei riferimenti più rilevanti e prestigiosi negli ambienti finanziari mondiali, come una conferma che i nostri successi aziendali, la dedizione dei nostri dipendenti e la fiducia dei nostri clienti sono riconosciuti anche negli ambienti internazionali di esperti. In un ambiente in cui lo sviluppo tecnologico e le problematiche della sostenibilità stanno cambiando costantemente il settore bancario e le sfide economiche e la concorrenza di mercato complicano ulteriormente il contesto imprenditoriale, abbiamo continuato il trend di risultati aziendali eccezionali rispetto all'anno precedente e confermato la posizione di leader sul mercato, rafforzando ulteriormente il supporto che forniamo ai clienti. Digitalizzazione, finanza sostenibile e sviluppo di giovani talenti, pur preservando la qualità dell'offerta e del portafoglio, rimarranno i pilastri fondamentali della nostra strategia nel prossimo anno al fine di garantire la sostenibilità del nostro sviluppo e di fornire all'economia e ai cittadini serbi un sostegno adeguato e un'esperienza d'uso impeccabile", ha affermato il presidente del Consiglio di amministrazione di Banca Intesa, Darko Popovic. (Seb)