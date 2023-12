Mobilità: Foschi (Pd), complimenti ad assessore Roma per nomina in gruppo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, "voglio fare i complimenti per la sua nomina a leader delle Working group degli assessori alla mobilità delle Capitali europee". Lo afferma in una nota Enzo Foschi, segretario Pd Roma. "Un riconoscimento importante che deve anche spingere Governo e Regione a investire di più sul trasporto pubblico romano, strumento fondamentale per far crescere tra i cittadini una nuova cultura della mobilità", ha concluso.(Com)