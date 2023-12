Fvg: assessore Istruzione, allarmismi ingiustificati su dimensionamento scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del dimensionamento scolastico, gli allarmismi sono “del tutto ingiustificati”. Lo ha detto oggi l’assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, commentando l'approvazione da parte della giunta della delibera di aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2024/2025. “Non vengono accorpate classi, non viene ridotto il personale, atti che spettano esclusivamente allo Stato”, ha precisato l’assessore. “La Regione nel rispetto delle competenze del ministero e muovendosi correttamente nell'ambito della propria autonomia - ha proseguito - ha dato esecuzione a quanto previsto dal decreto interministeriale dello scorso giugno, che ha definito il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni per il prossimo triennio”. Per Rosolen è, inoltre, “inutile appellarsi a un'autonomia che non esiste su questa materia se non per quanto già posto all'attenzione dello Stato nel percorso di regionalizzazione”, visto che le norme generali in materia di istruzione sono competenza esclusiva dello Stato. Rosolen ha quindi aggiunto di trovare “demagogiche le critiche mosse al governo rispetto a quanto richiesto alle Regioni perché non stiamo penalizzando il diritto allo studio o riducendo le risorse per l'istruzione, ma stiamo ridimensionando il numero delle figure apicali delle istituzioni scolastiche, facendo sì che l'offerta sia plasmata rispetto alle esigenze dei territori, a fronte di un calo demografico che negli ultimi tre anni ha fatto registrare in Friuli Venezia Giulia la perdita di oltre seimila studenti”. (Frt)