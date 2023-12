Grecia: tasso di disoccupazione sceso al 9,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Grecia è sceso a ottobre al 9,6 per cento rispetto all'11,8 per cento dello stesso mese dell'anno scorso. Lo riferisce l’Istituto greco di statistica, precisando che a settembre di quest'anno l’indice era pari al 10,3 per cento. Nel dettaglio, i disoccupati sono complessivamente 454.783, in calo di 98.636 unità rispetto a ottobre 2022 e di 28.316 unità rispetto a settembre 2023. Il tasso di disoccupazione tra le donne è del 12,1 per cento (era del 16,1 per cento a ottobre 2022) e tra gli uomini del 7,6 per cento (era pari all’8,5 per cento a ottobre 2022). La fascia di età 15-24 anni ha registrato il tasso di disoccupazione più elevato (23,7 per cento).(Gra)