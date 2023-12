Governo: Boccia (Pd), 80 per cento italiani preoccupato per sanità, Meloni taglia Iva per chirurgia estetica e integratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi il Censis ci dice che per il 75,8 er cento degli italiani è diventato più difficile accedere alle prestazioni sanitarie nella propria regione a causa di liste di attesa sempre più lunghe. E’ uno dei drammi della nostra sanità. E quasi l’80 per cento dei nostri cittadini è preoccupato per le sorti del sistema sanitario nazionale. Evidentemente il governo Meloni e la maggioranza non hanno le stesse preoccupazioni". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "I nostri emendamenti al dl anticipi e alla manovra - ha spiegato - cercano di affrontare questi temi che evidentemente non sono tra le priorità di Meloni e compagnia, che forse pensano di essere a Miami beach. Per loro invece di proteggere la sanità pubblica è più importante cancellare l’Iva per la chirurgia estetica e ridurla per gli integratori. E’ questo l’esito del sì a due emendamenti al decreto Anticipi, approvati dalla commissione Bilancio del Senato, che sembrano soprattutto destinati a dare una mano al mondo del privato, quello dell’industria che produce gli integratori, e a una precisa categoria di medici, i chirurghi estetici. Nel frattempo, il governo in manovra trova il tempo, per fare cassa, di non confermare la riduzione della tassa per i pannolini dei bimbi, i prodotti per l’infanzia e i prodotti di igiene intima per le donne. Davvero un bel regalo di natale alle famiglie italiane”, ha concluso Boccia. (Com)