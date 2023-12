Senato: Politeia (Ass. romena in Italia), per Festa nazionale oggi alle 16 celebrazione intellettuale illuminista Cantemir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei più famosi intellettuali nella storia della Romania fu Dimitrie Cantemir, che lasciò una vasta opera in diversi campi come la storia, la geografia, la morale, le scienze politiche e la musica. Perciò quest'anno, in occasione della festa nazionale della Romania che è oggi, celebriamo il grande illuminista romeno essendo tra l'altro anche l'anno culturale a lui dedicato come da volontà del Presidente della Romania secondo decreto presidenziale". E' quanto ha dichiarato Irina Ilona Lazar, presidente dell'Associazione Politeia, in vista dell'evento organizzato dall'Associazione oggi alle ore 16 a Roma presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della Minerva 38). "E' sempre un momento di grande gioia, emozione e importanza quello della consegna dei premi - ha proseguito la presidente Lazar - e vogliamo in questo modo omaggiare persone di origini romene, che negli anni si sono distinte in tante attività professionali, artistiche, imprenditoriali in Italia. Un riconoscimento dunque che vuole valorizzare la persona, ma anche dare l'esempio del successo reale ottenuto con tanto lavoro e tanti sacrifici". Saranno presenti all'evento il senatore Adriano Paroli di Forza Italia, il professor Cristian Luca, direttore dell'Istituto romeno di cultura e ricerca umanistica di Venezia e la dottoressa Violeta Popescu, direttrice del Centro culturale italo-romeno di Milano. In collegamento, il professor Ioan Aurel Pop, presidente dell'Accademia romena. (Rin)