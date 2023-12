Tunisia: ministero del Lavoro proroga concorso inclusione economica giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro e della formazione professionale della Tunisia ha deciso di prorogare fino al 3 dicembre 2023 il termine per la candidatura per beneficiare delle sovvenzioni destinate al progetto di inclusione economica giovanile "Mobaderoon". Lo si apprende da un comunicato dello stesso ministero, che giustifica la proroga con il gran numero di richieste per il finanziamento dei loro progetti. Lo scorso 21 novembre, il ministero del Lavoro ha firmato un memorandum con la Banca tunisina di solidarietà per sostenere i giovani imprenditori che hanno ottenuto l'approvazione per avviare i loro progetti, ma che incontrano difficoltà nel trovare fondi. Il ministero è responsabile del finanziamento allocato presso la Banca tunisina di solidarietà per un importo di otto milioni di dinari (circa due milioni di euro), che serve a sostenere circa 800 progetti nell'ambito della prima parte di Mobaderoon, con un massimale di finanziamento non superiore a 5mila euro per ciascuna richiesta e con una percentuale pari al 50 per cento del costo dell'intera realizzazione. Possono accedere alle sovvenzioni i giovani tunisini di età compresa tra 18 e 45 anni iscritti in uno degli uffici di collocamento e di lavoro autonomo dislocati sul territorio tunisino. (Tut)