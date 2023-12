Rpt - Cop28: von der Leyen, raggiungere 100 miliardi di finanziamenti per il clima entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti - E' importante raggiungere entro l'anno i 100 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla Cop28 di Dubai, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. "Dobbiamo raggiungere l'obiettivo dei 100 miliardi quest'anno. L'Europa ha sempre dato il meglio di sé. L'anno scorso, l'Ue ha contribuito con quasi 30 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici per il clima, e contribuirà al nuovo Fondo per le perdite e i danni", ha detto. "A oggi, l'Europa ha annunciato contributi per un totale di oltre 270 milioni di euro. Dobbiamo rendere il fondo operativo in tempi brevi", ha aggiunto. "Ma sappiamo tutti che è necessario fare di più. Dobbiamo riformare il sistema finanziario internazionale. Abbiamo bisogno di un forte mercato dei green bond. E abbiamo bisogno di un migliore sistema di scambio delle quote di emissione di carbonio", ha concluso. (Beb)