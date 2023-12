Pnrr: Meloni, progetto Polis di Poste esempio virtuoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Polis di Poste italiane è uno straordinario esempio di come tutti i livelli, istituzionali, il pubblico e il privato debbano lavorare insieme bene per mettere a terra queste risorse del Pnrr. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal TgPoste. "Speriamo che tutti siano virtuosi come Poste italiane nella capacità di procedere speditamente. Abbiamo sempre detto che gli sportelli postali sono una delle reti più diffuse e sarebbe folle non tentare di rendere più utile per i cittadini questa diffusione", ha aggiunto Meloni.(Rin)