Germania: ministro Finanze Lindner, il “freno all'indebitamento” verrà rispettato nel 2024

- Il governo tedesco intende rispettare nel 2024 il “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze Christian Lindner, durante il discorso che ha tenuto oggi al Bundestag. Sospeso dal 2020 al 2023 per finanziare la risposta alla crisi del Covid-19, il “freno all'indebitamento” potrebbe essere nuovamente disattivato nell'anno che sta per concludersi. L'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz ha chiesto al Bundestag che il vincolo di bilancio venga disattivato come parte della manovra supplementare per il 2023, resa necessaria dalla crisi dei conti pubblici aperta dalla sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). (Geb)