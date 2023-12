Monza: Aler soggetto attuatore per riqualificare 180 alloggi pubblici in via Bramante da Urbino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Comunale di Monza ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'appalto integrato dell'importante intervento che interesserà gli edifici in Via Bramante da Urbino, nel quartiere San Donato. Lo hanno illustrato oggi, presso la sede del municipio, il Sindaco Paolo Pilotto e il Vicesindaco, Assessore al Bilancio e Pnrr Egidio Longoni insieme al Presidente di Aler Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio Stefano Cavallin. Aler, infatti, è il soggetto attuatore che si occuperà delle gare e della realizzazione dell'intervento. Il progetto è finanziato da fondi Pinquea/Pnrr per circa 13 milioni e dal Foi (Fondo opere indifferibili) per 1,7 milioni, ottenuti dal Comune di Monza. A questo denaro, si aggiungono più di 600 mila euro in cofinanziamento del Comune e di Aler, per un totale di risorse investite pari a circa 15,5 milioni di euro. Il progetto, redatto dall'Amministrazione Comunale unitamente ad Aler, rappresenta un'opportunità di investimento significativo sul patrimonio pubblico di alloggi residenziali. Si concentra sulla riqualificazione di edifici comunali e di Aler risalenti agli anni '80. In tutto saranno oggetto di riqualificazione gli immobili presenti nell'area, destinati a Servizi Abitativi Pubblici (ex Erp) per un totale di 180 alloggi. Tra gli interventi previsti il recupero edilizio del fabbricato esistente, di proprietà Aler, ubicato in via Bramante da Urbino n. 45, composto da 56 alloggi Sap a canone sociale. Il fabbricato è composto da un corpo centrale distribuito su 8 piani fuori terra oltre al piano terra su pilotis, e 28 alloggi con bagni ciechi. Per questi ultimi sarà studiata una migliore e più funzionale distribuzione interna, al fine di dotare i medesimi di bagni con areazione naturale. I due corpi laterali si sviluppano invece su 7 piani fuori terra, e sono composti da ulteriori 28 alloggi. Tra gli interventi di efficientamento energetico, il rifacimento del cappotto esterno e dei serramenti di due edifici in via Bramante da Urbino 37 A e 37 B, di proprietà del Comune, per un totale di 94 alloggi, finalizzato al raggiungimento della classe Energetica A+. (segue) (Com)