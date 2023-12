Monza: Aler soggetto attuatore per riqualificare 180 alloggi pubblici in via Bramante da Urbino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oltre agli interventi di recupero è prevista anche la costruzione di un nuovo edificio residenziale, composto da 28 alloggi. L'edificio sarà realizzato in legno X-LAM per raggiungere la massima Classe Energetica ZEB e sorgerà su un'area in diritto di superficie ceduta ad Aler. Il progetto complessivo mira a soddisfare le esigenze dei residenti, creando anche un centro polivalente a Cascina Maino: la cascina diventerà un presidio di socialità e sarà trasformata in un vero e proprio centro di servizi per il quartiere. L'intervento prevede il recupero edilizio conservativo della cascina lombarda, del fienile e dell'area di pertinenza, oltre al recupero del fabbricato rurale, attualmente a destinazione residenziale. L'area a Sud della Cascina diventerà una piazza pubblica e uno spazio di relazione. L'aspetto sociale si traduce in benefici per l'inclusione e la qualità dell'abitare, mentre l'aspetto ambientale include la riduzione delle emissioni di CO2, l'utilizzo di materiali innovativi come i pannelli di legno X-Lam per 28 nuovi alloggi e la promozione della mobilità non inquinante. Sarà potenziata la mobilità dolce di quartiere, con la riqualificazione dell'alzaia lungo il canale Villoresi quale percorso alternativo alla viabilità automobilistica, in grado di decongestionare dal traffico via Bramante da Urbino. La procedura di appalto sarà avviata da Aler entro il 31/12/2023, mentre il cronoprogramma delle opere prevede 11 mesi di lavori per la nuova edificazione, 10 per il recupero di Cascina Maino: nel frattempo si procederà con le opere di riqualificazione degli edifici situati in via Bramante. Secondo i tempi stabiliti tutto dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2026.