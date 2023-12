Monza: Aler soggetto attuatore per riqualificare 180 alloggi pubblici in via Bramante da Urbino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto verrà messo a bando in due distinte procedure di gara: il primo appalto riguarderà la realizzazione del nuovo edificio per 28 famiglie, mentre il secondo comprenderà la riqualificazione edilizia ed energetica dei due edifici di proprietà comunale ai civici 37A e 37B e dell'edificio di proprietà Aler al civico 45. In questa seconda gara saranno incluse la riqualificazione di Cascina Maino e delle aree esterne di pertinenza, la riqualificazione delle aree limitrofe lungo canale Villoresi e la realizzazione di una pista ciclopedonale. Il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) è finanziato interamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della Missione 5 "Coesione e inclusione". Per questo motivo i lavori finanziati con fondi Pinqua vanno completati entro il 31 marzo 2026, come da scadenze Pnrr. "L'intervento – afferma il Sindaco Paolo Pilotto – migliorerà sensibilmente la qualità molte abitazioni del quartiere e ne offrirà altre nuove. Ma non si tratta soltanto di una misura di potenziamento dell'offerta abitativa pubblica, perché degli effetti del progetto beneficeranno anche coloro che già vivono e si muovono nel quartiere San Donato". (segue) (Com)