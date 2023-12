Lazio: in Consiglio ok unanime a legge per il turismo equestre e l'ippoterapia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ok all'unanimità dall'Aula del Consiglio regionale del Lazio, presieduta dal vice presidente Giuseppe Cangemi, alla proposta di legge regionale n. 34 del 5 giugno 2023, recante disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi. Il voto è arrivato in tarda mattinata, in chiusura della seduta ordinaria del Consiglio regionale, che ha poi proseguito i lavori per una seduta straordinaria dedicata al caso Stellantis. (segue) (Com)