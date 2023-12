Lazio: in Consiglio ok unanime a legge per il turismo equestre e l'ippoterapia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 22 gli articoli di questa legge, poiché ai 21 originari se ne è aggiunto in sede di votazione uno, il 17 bis, introdotto da un emendamento dell'assessore Fabrizio Ghera, che reca uno stanziamento di 8,8 milioni di euro (prelevati dal fondo nazionale trasporti per il Lazio) che vanno a incrementare il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma capitale, allo scopo di compensare un recentissimo adeguamento tariffario. In tre casi, gli articoli della legge sono stati approvati come emendati da proposte provenienti dal consigliere Valerio Novelli del Movimento 5 stelle e riformulate dalla Giunta, nella persona dell'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. (segue) (Com)