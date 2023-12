Lazio: in Consiglio ok unanime a legge per il turismo equestre e l'ippoterapia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione anche del consigliere della Lista Rocca, Luciano Crea, presidente della V commissione, per l'unanimità che ha accompagnato questo provvedimento nella votazione in commissione, organismo in cui tutti i provvedimenti riscuotono un voto unanime, ha detto il consigliere con ulteriore soddisfazione. Favore espresso anche da Novelli del Movimento 5 stelle per questa normativa, con soltanto il dubbio sull'opportunità di inserire nella normativa un articolo come il 20, che riguarda la mobilità ciclistica. Legge importante anche secondo Orlando Tripodi, del gruppo misto, che ha ricordato come la nostra Regione abbia già numerose vie percorribili a cavallo e ha sottolineato l'importanza sia a livello economico che dal punto di vista della salute di questa normativa. Aspetto quest'ultimo su cui si è soffermata anche la consigliera Laura Cartaginese della Lega. (Com)