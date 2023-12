Roma: Celli, in Assemblea saluto a segretario generale Mileti che da oggi sarà in pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in Aula Giulio Cesare, in apertura dell'Assemblea capitolina, abbiamo salutato il segretario generale di Roma Capitale Pietro Paolo Mileti che da oggi sarà in pensione. Cosi in un post sui social la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "A lui un grazie di cuore per la professionalità, la dedizione e il supporto che in questi anni ha dedicato all'Amministrazione capitolina e alla città di Roma ricoprendo un incarico così centrale ed importante", conclude.(Rer)