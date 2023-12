Pa: Zangrillo a 'Nova', valutazione del merito è strumento essenziale e irrinunciabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sull'intervento dei sindacati nella valutazione ha concluso: "Io sono dell'idea che la valutazione deve essere fatta dal capo. Cioè, non vedo per quale motivo nel processo di valutazione devono essere coinvolte persone che non hanno la possibilità di seguire quotidianamente l'attività della persona valutata. Noi con il sindacato dobbiamo condividere un percorso, però bisogna essere attinenti alla realtà. Se oggi noi pensiamo ad un sistema di valutazione che è nella logica e con l'obiettivo di valorizzare le persone, beh insomma non c'è dubbio che chi può fare questo sono soltanto le persone che stanno a diretto contatto con i valutati e sono i valutatori". (Rpi)