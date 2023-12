Lavoro: Fp Cgil, raggiunto accordo con ospedale Bambin Gesù su nuove indennità dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Funzione pubblica Cgil, insieme alla Uil Fpl,ha sottoscritto un accordo che prevede il riconoscimento degli arretrati per tutto il personale in servizio da prima del 2019, l’introduzione di nuove indennità e l’aumento dello stipendio base. "Gli arretrati - si legge in una nota del sindacato - saranno riconosciuti in 5 tranche, tra dicembre 2023 e dicembre 2024, ed erogati a tutti i profili sanitari: per il personale amministrativo si va da un minimo di 2.662 euro ai 4.275 euro, per il personale tecnico dai 4.791 euro ai 5.609 euro, per il personale infermieristico dai 5.932 euro ai 6.750 euro, per il personale infermieristico Dea dai 6.932 euro ai 7.710 euro e per il personale tecnico Dea dai 5.751 euro ai 6.569 euro. Lo stipendio base aumenterà, con gli stessi incrementi previsti per i dipendenti pubblici del Servizio sanitario", spiega ancora il sindacato. (segue) (Com)