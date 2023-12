Lavoro: Fp Cgil, raggiunto accordo con ospedale Bambin Gesù su nuove indennità dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece, di 72,79 euro al mese sarà l’indennità infermieristica erogata al personale infermieristico, di 41 euro sarà l’indennità Tutela del Malato per il personale tecnico di tutti i ruoli e di 40 euro mensili l’indennità di Pronto Soccorso per tutto il personale che opera nei Dea. Tutto questo è merito della mobilitazione e dell’impegno portato avanti dalla Fp Cgil e dei suoi rappresentanti sindacali nel Bambin Gesù affinché venisse garantito al tutto il personale il giusto riconoscimento del proprio lavoro e andando a rafforzare e tutelare il potere d’acquisto fortemente eroso dall’inflazione negli ultimi due anni", conclude la Fp Cgil. (Com)