India: “Newsclick”, la custodia dei due arrestati prorogata fino al 22 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata prorogata ulteriormente la custodia dei due arrestati nell’ambito dell’inchiesta sul sito di informazione indiano “Newsclick”, per presunta diffusione di propaganda cinese. Prabir Purkayastha, fondatore del sito, e Amit Chakraborty, responsabile delle risorse umane, agli arresti dal 3 ottobre, dovranno restare in custodia fino al 22 dicembre. Lo ha stabilito oggi la Corte d’assise del distretto di Patiala, a Nuova Delh. I due arrestati sono stati in custodia di polizia fino al 10 ottobre, per poi passare alla custodia giudiziaria fino al 20 ottobre, prorogata già tre volte prima di oggi (la prima volta fino al 25 ottobre, la seconda fino al 2 novembre e la terza fino al primo dicembre). I due sono stati arrestati ai sensi della legge sulla prevenzione degli illeciti (Unlawful Activities Prevention Act, Uapa) e sono indagati per presunta violazione della legge sui finanziamenti esteri (Foreign Contribution Regulation Act, Fcra). Secondo la denuncia che ha dato il via alle indagini avrebbero ricevuto e utilizzato fondi di provenienza cinese con l’intento di minare la sovranità, l’unità e la sicurezza dell’India. Nell’ambito dell’inchiesta, secondo i media indiani, sono stati perquisiti 88 tra uffici e abitazioni, prevalentemente nella capitale; sono stati sequestrati circa 300 dispositivi elettronici e sono state interrogate 46 persone. (segue) (Inn)