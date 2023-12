Donne: Meloni, sono sempre stata sottovalutata, può essere un vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono stata sottovalutata tutta la vita” ma questo “può essere un vantaggio, per molte donne, perché puoi solo stupire”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da TgPoste. Alla domanda se c’è stato chi non ha creduto in lei, la premier ha risposto: “Quasi nessuno”. “E’ un errore che a volte fanno le donne, ovvero il farsi convincere che i limiti che altri hanno imposto siano i nostri veri limiti”.(Rin)