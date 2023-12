© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane ha la capacità e l'autorevolezza per immaginare una piattaforma del prodotto italiano on line. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal TgPoste. Il governo "sta lavorando molto sul tema del made in Italy, che ha vari livelli di intervento: la lotta alla contraffazione, per esempio, che vale decine di miliardi di euro ogni anno". (Rin)