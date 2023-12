Donne: Meloni, si combatte ad armi pari, governo al lavoro su conciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho accettato di essere discriminata o privilegiata per essere donna. Bisogna combattere ad armi pari. Se crediamo nella parità dobbiamo competere allo stesso livello a cui competono gli altri, senza corsie preferenziali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da TgPoste. Bisogna invece “lavorare sulla conciliazione” ed è quello che “il governo sta cercando di fare”. “Penso che il problema delle quote non si ponga - ha aggiuto -, forse dovrà chiederlo qualcun altro. Non ho sassolini da togliere perché me li sono sempre tolti dimostrando che ho sempre deciso io per me”.(Rin)