Milano: De Corato, su stabile al "Lambretta" esposto a Procura e a Corte dei conti per danni erariali

- Un esposto alla Procura e uno alla Corte dei conti per danni erariali. Li annuncia il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando la concessione da parte del Comune di Milano dello stabile di via Rizzoli 13/a al Centro Sociale Lambretta insieme a un'interrogazione parlamentare "affinché si faccia chiarezza se un Ente, quale è il Comune di Milano, possa assegnare uno stabile a un Centro Sociale frequentato da balordi e teppisti che hanno commesso e continuano a commettere innumerevoli reati. Presenterò, inoltre, un esposto alla Procura e un altro alla Corte dei conti per danni erariali. Lo stabile di via Rizzoli, da Palazzo Marino, avrebbero potuto e dovuto destinarlo ad altre persone e/o associazioni”. “Questo è il regalo che Sala e compagni, a poco meno di tre anni dalla fine del mandato, hanno fatto agli anarchici (dopo quello tentato del Leoncavallo) – prosegue De Corato - donando loro ben 380 mq, dopo che per 11 anni hanno fatto no-stop di occupazioni abusive in città a cominciare dalla loro vecchia sede di via Edolo 10, occupata dal 2018 fino alla scorsa estate. Ma è possibile che queste persone, che commettono reati in città dal 2012, vengano sanate e graziate dalla sinistra di tutta una serie di precedenti contro la Legge?”. (Com)