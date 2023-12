Stellantis: M5s, Regione Lazio sia perno fondamentale per supportare azione a livello governativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio deve essere il perno fondamentale di un'azione nei confronti del Governo, affinché si superino le logiche dei provvedimenti tampone sul singolo sistema in crisi e si passi invece ad una visione complessiva di futuro con investimenti che rendano grande il nostro Paese a livello nazionale ed internazionale. Così il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio, Adriano Zuccalà, nel suo intervento durante il Consiglio regionale straordinario sul caso Stellantis. "Bonus, incentivi e aiuti puntuali servono ma non sono la soluzione – ha continuato Zuccalà - Riteniamo che vadano fatte azioni di largo respiro per mettere in condizione il nostro sistema produttivo di ritagliarsi il proprio giusto posto a livello internazionale e non rimanere all'interno di confini stretti, con concezioni superate". (segue) (Com)