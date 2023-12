Stellantis: M5s, Regione Lazio sia perno fondamentale per supportare azione a livello governativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tentennamenti e archetipi sorpassati sono un freno e mentre noi continuiamo ancora a chiederci se sia il caso di installare una colonnina elettrica o un parcheggio, corriamo il rischio di arrivare ad usare l'elettrico quando in altri Paesi l'elettrico sarà già una tecnologia superata. È lo Stato, in tutti i suoi livelli istituzionali, che deve essere il cardine, per garantire una forza tale da non farsi umiliare, come è accaduto con Expo dove nemmeno l'Europa ha votato per l'Europa. Quando si parla del benessere del nostro Paese e della capacità di incidere sull'industria nazionale, ma soprattutto internazionale, è importante essere tutti uniti per riuscire a raggiungere dei grandi obiettivi. Come Consiglio regionale dobbiamo supportare l'azione a livello governativo per riuscire ad incidere sul campo internazionale, piuttosto che assistere ad un lento sgretolamento delle nostre bandiere nazionali. Dobbiamo essere noi a dettare il futuro", ha concluso il capogruppo M5s alla Pisana. (Com)