Spagna: Feijoo, su legge amnistia il ministro Bolanos inganna i cittadini

- Il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha accusato il ministro della Giustizia spagnolo, Felix Bolanos, di "disinformare" i cittadini sul fatto che il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, abbia "zero preoccupazioni" in merito alla legge di amnistia per gli indipendentisti catalani. Oggi, infatti, il portavoce del commissario ha affermato che i servizi legali europei non hanno ancora concluso l'esame della legge, sulla quale non rilasceranno una dichiarazione fino alla sua adozione parlamentare definitiva. Pertanto, Feijóo ha insistito sul fatto che, non appena il testo sarà disponibile, il commissario "lo studierà e vedrà se è in diretto conflitto con l'articolo 7 e, quindi, con lo stato di diritto che protegge i trattati dell'Unione". (Spm)