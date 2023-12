Natale: assessore Grandi eventi Roma, presto 4 iniziative nelle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni annunceremo 4 grandi eventi nelle periferie, che devono avere stessi diritti e possibilità di partecipazione dei cittadini del centro di Roma. Stiamo preparando 4 eventi che ci saranno a Ostia, Torre Maura, piazza San Giovanni Boschi e Casal dei Pazzi. Grandi artisti che andranno a intrattenere il periodo natalizio. Lo ha detto l'assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, in collegamento telefonico in occasione dell'evento dal titolo "Spqr, sviluppo periferie quartieri romani", a Roma. "Un Natale - ha aggiunto - che si preannuncia ricco di iniziative sulla base di un modello di collaborazione pubblico privato importante. Ieri con questo modello abbiamo inaugurato le prime Luminarie. In passato c'è stato il mito negativo della collaborazione pubblico-privato, ma noi crediamo che sia fondamentale perché talvolta i fondi privati possono aiutare il comune ad arrivare dove è complicato arrivare. Per la prima volta chi finanzia le luminarie del centro finanzia chilometri di illuminazione nelle periferie e alberi di natale", ha concluso Onorato. (Rer)